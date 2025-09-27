アーティストと直接対話することで作品への理解を深めることができる芸術イベントが、27日から別府市ではじまりました。 別府市のビーコンプラザではじまった「アートフェアベップ2025」は、今年で3回目となる芸術イベントで、来場者が作者との対話を通じて作品への思いや魅力を聞くことができます。会場には絵画や工芸、写真などが並び、これまでで最大の規模となる国内外の作家、70組が制作したおよそ1000点