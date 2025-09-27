大幅に増加している特殊詐欺被害を防ごうと、別府市で警察官と地元の高校生らによる啓発活動が行われました。 この活動は別府警察署が地元の高校生らと行ったものです。会場となった別府市の商業施設では書道部の生徒による作品展示や吹奏楽部の演奏などが行われました。このほか国際電話を使った特殊詐欺被害が増加傾向にあることから海外からの着信を拒否する固定電話の設定変更について警察官がアドバイスするブースも設