２７日のＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」では自民党総裁選を特集した。解説役の政治ジャーナリスト青山和弘氏が、総裁選１週間前段階の順位予想を公表した。【昨年総裁選の１回目投票】１位・高市早苗氏（党員１０９、議員７２＝計１８１）２位・石破茂氏（党員１０８、議員４６＝計１５４）３位・小泉進次郎氏（党員６１、議員７５＝計１３６）４位・林芳正氏（党員２７、議員３８＝計６５）