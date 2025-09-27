前橋市長の小川晶氏（42）が市役所の男性幹部職員と公用車で３時間5700円のラブホ通いを続けていた不倫疑惑報道は、「前橋市長」がX（旧ツイッター）にトレンド入りし「ラブホ通い詰め」などの関連ワードが並ぶ騒動となっている。群馬県知事の山本一太氏が「あまりに脇が甘いことに驚いた。非常に残念だ」と記者団に語ったというが、こうした騒動は芸能スキャンダルでもお馴染みだ。【もっと読む】中丸雄一「旅サラダ」実質クビ