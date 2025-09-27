群馬県前橋市の小川晶市長のラブホテル密会報道問題は収まるどころか過熱する一方だ。男女関係は否定したものの、信じている人はほぼゼロというのが現実。フレンドリーでボディータッチも多いという小川氏はかつて「私は女性の味方！」と話していたが、既婚男性と疑わしい行動を取ってしまった。発端は２４日、「ＮＥＷＳポストセブン」のスクープだった。小川氏が配偶者のいる同市幹部職員の男性とラブホテルで複数回にわたっ