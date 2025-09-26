大分県は、総労働時間を維持すれば週休3日も可能とするフレックスタイム制を試験的に導入し、職員のワークライフバランスの充実を目指します。 大分県職員の勤務時間は、条例で1時間の休憩を含めて午前8時半から午後5時15分までの7時間45分と定められています。 県が9月29日から試験的に導入するフレックスタイム制は、午前7時から午後10時までの間であれば、個々人の事情に応じて柔軟に勤務時間を設定することができます