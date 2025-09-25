トヨタ自動車が建設した実証都市「ウーブン・シティ」（静岡県裾野市）が２５日、始動した。トヨタの社員らが居住しながら、新たな製品などを生み出すための実験場と位置付ける。自動運転技術など自動車関連だけでなく、高齢化といった社会課題の解決に向けた乗り物やサービスの発明を目指す。トヨタの豊田章男会長は記念式典で「未来のためのテストコースだ」と意気込みを語った。始動に合わせ、１人乗りの新型３輪モビリティ