毎日の食卓で目にするあの食品、実は100年以上の歴史をもつ名品かもしれません。「知ってた？」と周りにちょっと話したくなる、日本の食文化とともに歩んできたロングセラー商品をご紹介します。誕生から100年以上のおなじみ商品ブルドックソース『ウスターソース』｜発売120年ウスターソース 300ml313円（税込み）／ブルドックソースおなじみの犬のマークは、ソース発祥の国イギリスでブルドッグが人気だったことに由来。着色料・