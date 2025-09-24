人類の営みにおいて欠かせない「妊娠」のメカニズムを科学的に解説する動画を、登録者数2450万人超のサイエンス系YouTubeチャンネル・Kurzgesagtが公開しています。Pregnancy is Insane - YouTube赤ちゃんは、別の人間の体内で完全に新しい臓器を育てる腫瘍のようなものです。母親の身体はそれを許容しますが、新しい命は母親の体力を消耗させ、何カ月もの間、母親の免疫システムを限界まで追い込みます。この妊娠のメカニズムを科