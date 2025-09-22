国連創設80年を記念する式典で演説するグテレス事務総長＝22日、米ニューヨークの国連本部（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】各国首脳らが集う国連総会一般討論演説が23日から始まるのを前に、米ニューヨークの国連本部で22日午前、国連創設80年を記念する式典が開かれた。グテレス事務総長は、第2次大戦を防げなかった反省から創設された国連の原点を振り返り「多国間協調を主導する強力な機関がなければ、多極化にはリス