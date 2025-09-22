ウォルト・ディズニー・ジャパンは、9月23日（火・祝）から、ディズニーヴィランズに注目したキャンペーン「パワーワード・ヴィランズ」を順次開始する。【写真】インパクト大な「トートバッグ」も！アパレル商品など展開グッズ一覧■パワーワード入りグッズが登場今回開始される「パワーワード・ヴィランズ」は、ディズニーヴィランズが持つ言葉の力をテーマにしたパワーワード入りグッズの展開や、SNSキャンペーンを実施す