IAEA＝国際原子力機関の年次総会は、北朝鮮の核開発についての非難決議案を賛成多数で採択しましたが、ロシアと中国が初めて反対を表明する異例の展開となりました。IAEAの年次総会は18日、北朝鮮の核開発をめぐり、ウラン濃縮活動の停止を求める非難決議案を賛成多数で採択しました。北朝鮮の核開発をめぐっては、1993年から毎年IAEA総会で非難決議案が採択されています。賛成が96か国、中国、ロシアなど反対が5か国、アフリカ諸