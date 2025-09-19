YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するキャンピングトレーラーYouTuberのばも氏が、「デリカ D:5 2025年10月ビックマイナーチェンジについて」と題した動画を公開。デリカD:5のマイナーチェンジ情報を中心に、自身の経験や見解を織り交ぜて語った。 動画冒頭で、ばも氏は「私ちょっとね、買う予定がなかったんで、まだね21万キロしか乗ってないので買う予定ないんですけ