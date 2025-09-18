ニューストップ > 国内ニュース > 知人の20代女性に性的暴行を加えたか 沖縄・うるま市部長を逮捕 沖縄県 わいせつ・性犯罪 国内の事件・事故 時事ニュース 共同通信 知人の20代女性に性的暴行を加えたか 沖縄・うるま市部長を逮捕 2025年9月18日 20時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 沖縄県警は18日、うるま市の社会教育部長を逮捕した 8月30日未明ごろに知人の20代女性に性的暴行を加えた疑い 県警によると女性にけがはなく、9月1日に女性の知人から相談があった 記事を読む おすすめ記事 【世界陸上】「眠れる森の美女」マフチフ、眠る間に決勝進出決定 一発成功→雨でぬれない場所に移動し再びスヤスヤ 2025年9月18日 20時54分 「なんで身を削らなきゃいけないの」渡邊渚、YouTube“再生数ダウン”に居直り「言わないほうがいい」視聴者ツッコミ…“足つぼリアクション”解禁で方向性模索も 2025年9月18日 15時45分 ファミマ、ファミチキ食べ放題を事前予約制にて実施！「ファミチキ」「ファミチキ レッド」を30分間おかわり自由 2025年9月18日 17時27分 【清水 芽々】「タワマン低層階民」が受けている「高層階マウント」がヤバい…！「低層階の子供は入れない公園」「パーティでも水とジュースだけ」「エレベーターにも乗れない」 2025年9月11日 7時0分 横浜のアパート 深夜１時にインターホンで玄関開けた女性が切り付けられる 殺人未遂などの容疑で男を逮捕 2025年9月17日 22時10分