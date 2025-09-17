【ファイティングパス「Get Ready for C.ヴァイパー！」】 9月17日16時 配信開始予定 カプコンはプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」にて、ファイティングパス「Get Ready for C.ヴァイパー！」を9月17日16時から配信する。 ファイティング