【ファイティングパス「Get Ready for C.ヴァイパー！」】 9月17日16時 配信開始予定

カプコンはプレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch 2/Xbox Series X|S/PC（Steam）用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」にて、ファイティングパス「Get Ready for C.ヴァイパー！」を9月17日16時から配信する。

ファイティングパスはゲームを遊ぶことでポイントが貯まり、一定量で報酬がもらえるゲームシステム。今回は「キャミィ」のOutfit 3カラーEX1と「ガイル」Outfit 2カラーEX2が登場する。また乱入演出エフェクト「インクペインティング」や「ベガ」、「ジュリ」の乱入演出ビジュアルも登場する。

報酬一覧

この他アバター衣装として「オイルシャワー」エモート、ミュージックなどをラインナップする。

また、週刊コロコロコミックにて連載しているマンガ「STREET FIGHTER LUKE RISING」単行本発売を記念したコロコロコミックとのコラボアイテム配信が決定。9月26日から12月26日にかけて、ゲームにログインしたプレイヤー全員にアイテムを配布する。

アバター衣装「ケシカスくんの着ぐるみ」

スタンプ

照合

フォトフレーム

「ルーク」Outfit 2特別カラー

限定称号

(C)CAPCOM

(C)曽山一寿/小学館

(C)村瀬範行/小学館