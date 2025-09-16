日本に住む外国人の数が増加している。経済安全保障アナリストの平井宏治さんは「それにもかかわらず、国民健康保険、国民年金保険料の未納率は高い。現状では国民の納めた税金が、外国人未納保険料の穴埋めに使われている状況だ」という――。※本稿は、平井宏治『国民搾取』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mirsad sarajlic※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mirsad sarajlic■外国人受け入