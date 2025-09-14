TKOの木下隆行（左）と木本武宏 Smart FLASH

タイに移住するTKO木下隆行が現地で僧侶のコスプレ 不敬罪になる可能性？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • タイ移住を宣言していたTKO木下隆行についてFLASHが伝えた
  • タイの寺院の前で「僧侶が着る袈裟のコスプレ」で動画撮影をしたそう
  • 現地では「絶対的タブー」だとして、不敬罪となる可能性もあると芸能記者
