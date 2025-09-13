９０年代前半にポカリスエットのＣＭで一世を風靡した女優・一色紗英が１２日、インスタグラムを更新。沖縄・北谷に自身が携わったガレットのお店が１３日にオープンすることを報告した。大悟は今年４月に放送された「相席食堂」（ＡＢＣテレビ）で「一色紗英さんに会いたくて、わしは芸人やってるようなもんやから」「一色紗英さんのポカリのＣＭだけを見続けて（酒を）飲んでる時あるからな」とメロメロで明かしてていた。