エクリプス・フーズ・ジャパン株式会社は、プロフェッショナルユースに応える次世代型植物性ミルク「エクリプス ミルク」を、2025年9月1日より日本国内で販売開始した。【画像】エクリプス ミルクのカフェラテ次世代のプラントベースミルクが日本初上陸持続可能性や健康志向の高まりに伴い、急成長するプラントベース食品市場。2020年に265億円だった市場規模は、2025年には約730億円へ拡大する見