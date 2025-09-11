400馬力超のターボエンジン×6速MT搭載！世界的な半導体不足やあまりの注文殺到などもあって、発売直後から受注が停止されていた日産「フェアレディZ」が2025年6月に再注文可能になりました。通常モデルはもちろん、高性能モデル「Z NISMO」を含めた全グレードのオーダーが可能となり、しかも抽選などはなく、通常どおり購入することができると言います。【画像】超カッコいい！ これが最新「フェアレディZ」です！（30枚以上