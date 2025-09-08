石破総理大臣の辞任表明を受けて、北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの母・早紀江さんが、「大切な命の問題なのに淋しく、むなしい感じがある」とコメントしました。【映像】早紀江さんのコメント横田早紀江さんは、石破総理について「面会の際には、『一生懸命頑張ります』とお聞きしていたが、どのように拉致問題を解決なさろうとしているのかがわからなかった」と指摘しました。その上で、「こんなに大切な命の問題なの