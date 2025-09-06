しゃぶしゃぶ温野菜では、2025年9月8日から30日まで、公式アプリ会員限定で「敬老の日キャンペーン」を実施します。画面をレジで見せるだけでOK今回の「敬老の日キャンペーン」では、平日は正規料金1人に対して60歳以上1人が半額に、土日祝は60歳以上の人全員が1000円引きで食べられます。対象のコースは『三元豚コース』『温野菜コース』『たんしゃぶ・厳選牛コース』『期間限定 極み鴨しゃぶコース』です（『黒毛和牛・霜降和牛