超格安「ウルトラLCC」トランプ関税も逆風に業績の低空飛行が続いていたアメリカの超格安航空会社（ULCC＝ウルトラ・ロー・コスト・キャリアー）大手のスピリット航空が2025年8月29日、日本の民事再生法に相当する連邦破産法11条の適用を申請して経営破綻しました。同社は24年11月にも破産法11条の適用を申し立て、25年3月に手続きを脱却したばかりで、1年以内に「二次破綻」に追い込まれました。【え…！】これが「ウルトラLCC