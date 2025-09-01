酒気帯び運転の車が美容室に突っ込み、運転手の女が逮捕された。堀口亜悠容疑者は30日夜、酒気帯び運転をしている最中にパトカーから停止を求められたが逃走し、上尾市谷津にある美容室に突っ込み現行犯逮捕された。調べに対し堀口容疑者は「運転代行を呼ぶとお金がかかる」と話しているという。