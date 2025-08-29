日清食品の「カップヌードル」の公式X（旧ツイッター）が8月29日、更新。カップヌードルをモチーフにしたドアストッパーを紹介しています。投稿では、「誰だよ！カップヌードルこぼしたやつ！ってなるドアストッパー作りました」というコメントとともに、カップヌードルを床にこぼしたデザインのドアストッパーの写真も掲載。同投稿に、ユーザーからは「一瞬びっくりする斬新なアイデア」「リアルすぎ」「見た瞬間に『欲しい