タレントの渋谷凪咲が8月25日、自身のSNSを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告している。渋谷はこの日、自身のX（Twitter）で、「私事ながら、このたび29歳を迎えることが出来ました」と報告。そして「30歳にわくわくのバトンタッチが出来ますように、毎日のわくわくを見過ごさずに過ごせたらいいなと思います 29歳もどうぞ、よろしくお願い致します」とつづった。また、Instagramでも同様のコメントと共に、「#変わらずどうぞ