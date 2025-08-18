冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回はカジュアルアイテムに合わせるべきカーデをご紹介！Tシャツには「クロップト丈カーデ」でスタイルアップ！出典: 美人百花.comパキッとしたピンクカーデでモノトーンに遊びをプラス。カジュアルなロゴTシャツは夏の定番。だからこそ無難に陥らないよう、×派手色カーデを合わせて