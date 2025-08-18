冷房対策や日差し避け、秋コーデへのスイッチに使えるカーデは、なんとなく手持ちのもので済ませているとコーデ自体も台無しに……。ということで今回はカジュアルアイテムに合わせるべきカーデをご紹介！

Tシャツには「クロップト丈カーデ」でスタイルアップ！

出典: 美人百花.com

パキッとしたピンクカーデでモノトーンに遊びをプラス。カジュアルなロゴTシャツは夏の定番。だからこそ無難に陥らないよう、×派手色カーデを合わせてブラッシュアップを。

カーディガン(ノースリニット付き)￥18,700/アプワイザー•リッシェ Tシャツ￥4,950/ドレステリア(ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店) スカート￥5,498/grove(ワールド プレスインフォメーション) バッグ￥8,800/ケッシェル ル エッセンシャル(ザ エディットストア) 靴￥24,200/卑弥呼

デニムには「リッチ感あるカーディガン」がぴったり！

出典: 美人百花.com

カラフルなお花の刺しゅうでパリテイストな甘さを。愛らしい風情の小花柄カーデは、シアー素材とラメのきらめき、パフスリにもパリっぽい小粋な華やかさが。地色が黒で大人っぽさもあるから、辛口な太デニムともちぐはぐせず、こなれた雰囲気に。

カーディガン￥17,600/CELFORD タンクトップ￥3,990/アンフィーロ(オンワード樫山) パンツ￥13,000/PLST バッグ￥4,390/Olu. 靴￥42,900/カステラーノ(フラッパーズ)

掲載：美人百花2025年9月号「秋のはじめはカーディガンから」

撮影/志田裕也 スタイリング/入江未悠 文/高坂知里 再構成/美人百花.com編集部