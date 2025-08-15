2025年８月15日、元U-17日本代表で昌平高・10番の山口豪太（18歳）が湘南ベルマーレに2026シーズンより加入内定。同時に、Jリーグの特別指定選手として承認され、今季からJリーグでプレー可能となった。背番号は「30」だ。2007年４月24日生まれの山口はFC LAVIDA時代に「スーパー中学生」と評され、昌平高入学後も高精度の左足を武器に卓越した個人技で違いを生み出している。チャンスメーカーとしてもフィニッシャーとしても