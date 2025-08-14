2025年８月14日、DFの松田陸（26歳）がジェフユナイテッド千葉から東京ヴェルディに完全移籍した。1999年５月３日生まれの松田は前橋育英高を経て2018年にJ１リーグのガンバ大阪でプロのキャリアをスタートさせると、2021年からJ２リーグのツエーゲン金沢、23年から同じくJ２リーグの千葉でプレー。ここまでJ１通算２試合出場・０得点、J２通算113試合出場・２得点、J３通算78試合出場・１得点（ガンバ大阪U−23）の実績を残す