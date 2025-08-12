来る8月23日、故エリザベス女王二世が実際に愛用した2006年式ランドローバー・レンジローバー「4.2スーパーチャージド ヴォーグSE」がシルバーストン・フェスティバルにてIconic Auctioneers（アイコニック・オクショニアズ）に出品される。当該車両は、イギリス王室が所有した唯一のスーパーチャージド仕様のレンジローバーである。【画像】マスコットは狩りをする犬。エリザベス女王が愛用した特別なレンジローバーの内外装（写