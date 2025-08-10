埼玉・本庄市で9日、高齢男性が公園で倒れて死亡しているのが見つかりました。9日午後1時半ごろ、本庄市の城下公園で74歳の男性が倒れているのが見つかり、まもなく死亡が確認されました。警察によりますと、男性は9日の朝、近くのマンションのブロックフェンスに車で衝突する単独事故を起こしていて、その際には救急搬送を辞退していたということです。男性には頭の骨を折るけががあり、警察が詳しい死因を調べています。