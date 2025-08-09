ブランド誕生75周年を迎えた「ファミリア（familiar）」が、「ニューエラ（New Era®）」とのコラボレーションアイテム第3弾を発売する。10月3日から、ファミリア公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 同コラボは、2023年からスタートした。第3弾では、ニューエラロゴから顔を出した「クマちゃん」のロゴを製作。ブラックを基調に、第1弾で初登場したモノトーンカラーのファミリアチェックをあしらった