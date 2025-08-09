品川駅にほど近い高輪エリアにある３棟のホテル、ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪に囲まれた日本庭園では、宿泊者以外の方も無料でライトアップを楽しめる【タイムトリップ絶景夕涼み】を8月31日(日)まで開催中。美しく輝く竹あかりとともに、夏の夕涼みを楽しめます。夏の竹あかりはひまわりと風車がテーマ季節ごとに展示が変わる大きな竹あかりフォトスポットは、いつ