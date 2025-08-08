8日発表の『オリコン週間文庫ランキング』で、現在公開中の映画『国宝』の原作本が1位に輝きました。『オリコン週間文庫ランキング』で1位になったのは、吉田修一さんの『国宝 上 青春篇』。週間売上3.9万部で1位を獲得し、通算6度目の1位となりました。さらに、『国宝 下 花道篇』も週間売上3.4万部で2位にランクイン。シリーズ2作品が1位、2位を独占しました。映画『国宝』の原作映画動員数は629万人本は2021年発売。喜久雄と