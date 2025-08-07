【ワシントン＝淵上隆悠】米露両政府は、トランプ大統領とプーチン大統領が近く対面で会談する方向で合意したと明らかにした。ロシア政府高官は早ければ来週にも開かれる可能性があるとしている。米露首脳が対面で会談すれば２０２１年６月以来。ウクライナでの停戦交渉に進展があるかどうか注目される。プーチン氏は７日、記者団に対し、トランプ氏との会談開催について「双方から関心が示された」と語った。開催に適した場の