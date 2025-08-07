米OpenAIは8月6日（現地時間）、Xへの投稿を通じて、太平洋標準時8月7日午前10時（日本時間8月8日午前2時）にライブストリーミングを行うと発表した。投稿内容では詳細に触れられていないものの、「LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PT」と記載されている。「livestream」の「s」が数字の「5」に置き換えられていることから、同社の大規模言語モデル（LLM）のメジャーアップデートとなる「GPT-5」の発表が行われる可能性が高いと見られて