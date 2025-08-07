トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、ロシアのプーチン大統領【ワシントン、キーウ共同】米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は6日、トランプ大統領が仲介するロシアとウクライナの停戦交渉を巡り、早ければ来週にもロシアのプーチン大統領と直接会談する意向だと報じた。その後、ウクライナのゼレンスキー大統領を含めた3者会談を実施する計画で、欧州首脳に電話で伝えたとしている。トップ同士の直接会談で膠着する停戦交渉の打