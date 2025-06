AIチャットボットのClaudeを開発するAnthropicと、AIの安全性を専門とする企業であるAndon Labsが、Claude Sonnet 3.7のインスタンスにオフィスの自動販売機を約1カ月間経営させるという実験「Project Vend」を行った結果を公開しています。Project Vend: Can Claude run a small shop? (And why does that matter?) \ Anthropichttps://www.anthropic.com/research/project-vend-1Anthropic Economic Futures Program Launch \ An