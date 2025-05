イギリスの副首相経験者で、元Metaの国際問題担当社長でもあるニック・クレッグ氏が、AIのトレーニングに使用するコンテンツについて、作成者に使用許可を求めるようになれば「この国のAI産業は一夜で消滅してしまう」と語りました。Nick Clegg says asking artists for use permission would ‘kill’ the AI industry | The Vergehttps://www.theverge.com/news/674366/nick-clegg-uk-ai-artists-policy-letter自身の新著のプロ