アメリカの連邦取引委員会(FTC)は有料サブスクリプションプランや有料メンバーシッププランの簡単な解約方法の実装を義務付ける規則「Negative Option Rule(通称:Click-to-Cancel)」を2024年10月に発表しました。この規則の一部の条項は2025年5月14日に施行される予定だったのですが、2025年7月14日まで2カ月延期することが発表されました。Statement of the Commission Regarding the Negative Option Rule - negative-option-ru