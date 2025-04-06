大阪・関西万博の開幕まであと1週間。大阪府民や関係者を招き、運営上の改善点を洗い出す万博の「テストラン」が2025年4月4日〜6日の3日間行われ、計約9万人が参加する。5日のテストランの参加者に現地で話を聞くと、さまざまな声が聞かれた。大屋根リングに感動、待ち時間長いパビリオンも記者が訪れた5日の万博会場は、最高気温が17度で晴れのち曇り。この日のテストランには約3万人が参加した。大阪メトロ・夢洲駅が最寄りとな