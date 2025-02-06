¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê40¡Ë¤¬¡Ö¤Ú¤³¤Ñ¡×¾¾±¢»ûÂçÍ¦¡Ê41¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëYouTube¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤ò6Æü¡¢¹¹¿·¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Ä¶Èá»´¤Ê¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿°ì¿ÍÎ¹¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÎ¹¤ò»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤ÎÀµ·î¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖËÌÎ¦¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢1Çñ2Æü¤ÎÎ¹Äø¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÅ¹¤È¤«¤Î¤¿¤á