5月29日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。家賃3万4000円の“事故物件”に住む若手芸人が「カズレーザーさんも住んでいた」と明かした。【映像】“事故物件”の家賃3万4000円自宅『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、ミスマリンの一ノ