山形県鶴岡市の小学校で今年度卒業する６年生が下級生へ舞を披露しました。 【写真を見る】「一番カッコイイ全力の踊りを」6年生から下級生へ引き継ぐ！ 児童が地域の伝統芸能を披露（山形・鶴岡市） 舞は地域の伝統芸能で、６年生から下級生へと地域の伝統がつながれていきます。 鶴岡市立東栄（とうえい）小学校では地域に古くから伝わる伝統芸能を学んでいます。 学校ではこの舞を短くアレンジし児童が伝承していく取り組み