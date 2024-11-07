11月5日、“大食い美人YouTuber”として人気の三年食太郎（27）が自身のインスタグラムのストーリーズにてセクシー女優デビューを匂わせ、ファンに衝撃を与えている。18年7月 YouTubeチャンネルを開設した三年食太郎。スリムな見た目とは裏腹に4kgのデカ盛りパスタを完食するなどの大食いぶりが支持を集めており、現在のチャンネルの登録者数は60万人を超える人気YouTuberだ。YouTube以外にも、『今夜くらべてみました』（日本テレ