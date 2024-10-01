TSMCの進出などで渋滞悪化が懸念される熊本県大津町で、通勤バスの実証運行が始まりました。 【写真を見る】肥後大津駅発着の運行カレンダー（朝） 通勤バスの実証運行はJR豊肥線の肥後大津駅前から翔陽高校を経由して、ホンダ熊本製作所までのルートで朝8便、夕方12便が運行されます。 大津町ではこれまでの慢性的な渋滞に加え、TSMCの菊陽町進出による、さらなる渋滞が懸念されることから、町や県、ホンダ熊本製