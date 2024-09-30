【プレイステーション 5 Pro】 11月7日 発売予定 価格：119,980円 上新電機は、「Joshin webショップ」にて、プレイステーション 5 Pro（PS5 Pro）の予約受付を本日9月30日より開始した。11月7日発売予定で、価格は119,980円。 PS5 Proは、通常のPS5から性能を強化した上位モデル。「Joshin webショップ」では1人1点のみで予約受付が開始され