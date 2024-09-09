地下水の保全や交通渋滞などの対策が不十分だとして、共産党熊本県委員会が知事あてにTSMC第3工場の誘致中止を求める申し入れ書を提出しました。 【写真を見る】「地下水保全や渋滞対策が不十分」共産党が熊本県知事に『TSMC第3工場の誘致中止』求める申し入れ 共産党県委員会は木村知事が8月、台湾のTSMC本社を訪れ、県内への第3工場建設を要請したことを受けて、申し入れをしました。 申し入れでは、交通渋滞や農業用地の減